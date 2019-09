CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Carico, tagliente e niente sconti. Antonio Conte fiuta l'aria di Champions e si scatena. Hanno detto che alla Juve e al Chelsea non ha mai fatto strada verso la coppa dalle grandi orecchie: «Tutte cazzate, è un luogo comune dei sapientoni che stanno in tv» manda a dire. L'avversario di stasera è lo Slavia Praga. L'ottima partenza in campionato è un buon viatico, ma l'Europa è un'altra cosa e la strada presenta altri due ostacoli non facili da superare come Barcellona e Borussia Dortmund. «Affrontare le grandi squadre è il modo...