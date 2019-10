MILANO C'È FORTITUDO SECONDA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKETNemmeno 48 ore dopo l'esaltante successo sul Fenerbahçe, Milano firma il bis in campionato a Roma, tappa intermedia di un autentico tour de force che domani porterà l'Armani a Berlino per sfidare l'Alba prima di ricevere venerdì lo schiacciasassi Barcellona, leader dell'Eurolega. E domenica prossima, poi, ci sarà una classica come il derby contro Varese. Il successo di fronte agli 8.000 di Roma, però, la squadra di Ettore Messina se lo deve sudare fino in fondo: «Nel primo tempo, la prestazione è stata patetica, con mancanza di...