Con soltanto nove effettivi a referto, quattro dei quali con 19 o meno anni, e con sette elementi indisponibili, era impossibile chiedere di più: infortuni e Covid-19 costringono l'Umana Reyer ad affrontare in versione decimata l'imbattuta Milano e rovinano il big-match tra le squadre che hanno conquistato gli ultimi quattro scudetti. L'86-72 in favore dell'Armani la dice lunga sul differente potenziale delle due squadre, con una Venezia priva praticamente di una squadra: De Nicolao, D'Ercole, Tonut, Cerella, Vidmar, più gli acciaccati Mazzola e Watt. Eppure, anche con più giocatori contrattualizzati indisponibili rispetto agli abili e arruolati (cinque più il giovane Casarin, a cui si aggiungono tre Juniores) la Legabasket impone la disputa del match. Generando una situazione complicata per Venezia, anche contro una Milano che fa turnover, ancora priva di Datome e che tiene a riposo Sergio Rodriguez, Punter e Hines, ma che trova ugualmente il modo per ammortizzare il terzo impegno nell'arco di cinque giorni. Walter De Raffaele esce comunque con il sorriso: «Sono orgoglioso di far parte di una società che rispetta le regole. Ci teniamo, al di là delle vittorie e delle sconfitte. Abbiamo mostrato anche resilienza, che è nel Dna del nostro territorio in questa fase non semplice. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, è un'esperienza che ci fortifica, sperando però che non ricapiti».

Finché ha benzina, Venezia disputa un'eccellente gara, sulla spinta data dal 5-6 da tre iniziale con Fotu (25 punti), Daye (10) e Casarin. Il +8 dell'Umana (13-21) sveglia l'Armani, che entra in gara con Delaney (16) e LeDay (20 in 20'), e sorpassa poco prima dell'intervallo. L'equilibrio si rompe sul finire del terzo quarto, con il 18-2 in cui entra lo stesso Shields (14), mentre Venezia paga anche i problemi di falli di Fotu. Il divario si allarga ma l'Umana esce a testa alta, festeggiando anche i primi punti in A di Biancotto e Bellato.

Milano mantiene il primato in solitaria alla sosta per gli impegni della Nazionale che a Tallinn, in Estonia, sfiderà Macedonia del Nord (sabato) e Russia (lunedì 30) nel girone di qualificazione agli Europei (platonico, l'Italia è qualificata come Paese ospitante). L'Armani resta a +2 su una Brindisi che contro Brescia ottiene l'ottavo successo di fila: merito del finale di Nick Perkins (15 e 11 rimbalzi) e Harrison (19), mentre la Germani fallisce il tiro del sorpasso con Vitali e la tripla per il supplementare con Kalinoski. Al terzo posto, Venezia viene raggiunta dalla Virtus Bologna, che domina il derby in casa di una Fortitudo sempre più ultima. Priva di Aradori e Fantinelli, la squadra del ct azzurro Meo Sacchetti regge 30' poi viene spazzata via da Teodosic (14 assist) e dal giovane azzurro Pajola (14 punti) e Adams (13). Per la Effe, 20 di Saunders e 17 del rientrante Happ. Torna al successo Cantù, dopo 40 giorni caratterizzati anche dal Covid-19 che ha colpito vari giocatori: i brianzoli superano Roma grazie a Thomas (21 e 12 rimbalzi), Smith e Kennedy (18 a testa) e al 18enne Procida (15). Seconda vittoria di fila per Varese, che espugna Trento grazie ai 5 punti finali di Douglas (28).

Loris Drudi

