MILANO Non un derby qualunque perché la posta in gioco è altissima e può valere lo scudetto: se l'Inter domani batterà i cugini rossoneri potrà prendere il largo e avviarsi verso il titolo. Non sarà facile, la squadra di Pioli ha dalla sua il genio di Ibrahimovic che si ritrova nuovamente faccia a faccia con Lukaku e una fame di vittorie che l'ha portata in vetta a una classifica ancora corta ma che già emette i primi verdetti. Sfide e incroci del destino, lo stesso Pioli affronta l'Inter pensando alla sua esperienza sulla panchina nerazzurra, chiusasi con un esonero e con un certo amaro in bocca. Ne è passata di acqua sotto i ponti, dal casting organizzato da Suning a caccia di allenatori a una nuova consapevolezza che ha portato Conte a guidare l'Inter.

Il tecnico leccese vuole vincere il derby e ipotecare lo scudetto, prepara la partita con meticolosità e cura, chiede ai suoi giocatori di crescere e migliorare attraverso il lavoro. La sua verve, la sua vis polemica sono in parte sopite, giusto in parte perché la grinta e la sua volontà di aggredire le partite e gli avversari restano. È un'Inter che ha cuore, non si arrende mai e in questo somiglia molto al suo allenatore.

«Dobbiamo sentire il sangue per ammazzare sportivamente l'avversario», disse Conte prima della Juve. E anche per il derby si aspetta una giusta dose di cinismo unita a quella cattiveria agonistica capace di fare la differenza.

OSSERVATO SPECIALE

Lukaku è l'osservato speciale, se gira lui, gira anche la squadra. Per Lautaro una chance di essere finalmente decisivo.

Vidal resta in dubbio, per lui una possibilità di riscatto se dovesse giocare. Lo spettacolo è assicurato anche se le tifoserie resteranno lontane dagli spalti, distanti ma vicine perché faranno sentire il loro tifo subito fuori da San Siro. La Nord si ritroverà al Baretto del Meazza alle 11 per attendere l'arrivo della squadra e caricare l'ambiente.

Il Covid resta sullo sfondo nell'anno più difficile del calcio, mentre non sono sullo sfondo le vicende societarie con il numero uno di Suning Zhang Jindong che intende tagliare le attività irrilevanti. «Dobbiamo concentrare le nostre forze sul nostro target principale - dice - togliere ciò che è superfluo, ridisegnare la strategia. Ci concentreremo totalmente sul commercio al dettaglio e chiuderemo oppure ridurremo le nostre attività irrilevanti per il commercio al dettaglio senza alcuna esitazione». Ma l'Inter non è certamente fra queste e si intravede uno spiraglio per il futuro e la tentazione di restare per vincere.

Sull'altro fronte, archiviata la sfida di Europa League, i rossoneri possono concentrarsi sulla missione controsorpasso sui nerazzurri. Cercheranno di ritrovare quel flow che gli ha permesso di mantenere la vetta della Serie A per 22 giornate, prima del ko contro lo Spezia. Per rilanciare la corsa in campionato, servono soprattutto i gol di Ibra. «Siamo entusiasti e consapevoli, proveremo a fare una grandissima partita per portare a casa il risultato. Spero che Ibra decida questa gara», ha detto Gigio Donnarumma. «Qui a Milano i derby sono tutti importanti - assicura Theo Hernandez - però certamente questo lo sarà di più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci separano: sarà un gran derby. Una partita dura e intensa ma penso che faremo una bella partita. Non temiamo nessuno, faremo il nostro gioco e lotteremo per vincere». Pioli a centrocampo dovrà gestire l'assenza di Bennacer che contro la Stella Rossa ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Ma Donnarumma non pone limiti ai sogni: «È un Milan che può lottare per lo scudetto, che non si deve accontentare».

