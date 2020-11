MILANO A San Siro l'Inter non vince più. L'ultima volta risale al 26 settembre, nel 4-3 rifilato alla Fiorentina. Senza Lukaku i nerazzurri pareggiano con il Parma, guidato da un Gervinho stratosferico, autore di una doppietta. Ironia della sorte, proprio l'attaccante cercato dal club di viale Liberazione nell'ultima sessione di mercato. Il muro degli emiliani resiste fino al minuto 92, per poi sgretolarsi per il colpo di testa di Perisic, non brillante fino a quel momento.

ERRORI DELLA DIFESA

In questi giorni ad Appiano Gentile ci sarà modo di pensare all'assenza del belga. Anche se gli errori più gravi arrivano dalla difesa, da de Vrij in particolare. Ancora una bocciatura per Eriksen, mentre sono due gli episodi ai quali l'Inter si può aggrappare. In primis, il rigore non concesso dall'arbitro Piccinini (che ha sostituito Pairetto, out nel riscaldamento) per un contatto in area tra Balogh e Perisic. In secondo luogo, il gol fallito da Vidal all'ultimo secondo, tutto solo davanti a Sepe. «Non sia un alibi per il risultato e la prestazione, ma la classe arbitrale dovrebbe fare più attenzione», ha tuonato l'amministratore delegato Beppe Marotta. «Purtroppo c'è un vuoto normativo-regolamentare: il Var interviene in caso di errore dell'arbitro, questo però non giustifica il fatto che si debba assistere a un susseguirsi di valutazioni sbagliate. C'era un evidente rigore a nostro vantaggio, quindi l'arbitro o chiede aiuto ai collaboratori o il Var deve intervenire. Significa creare forte disagio sull'incidenza del risultato».

BOTTA E RISPOSTA

Nonostante il pari, nel primo tempo gli emiliani fanno fatica e soffrono le iniziative dei nerazzurri. L'Inter corre, pressa ed è sempre nella metà campo avversaria. Ma manca il guizzo vincente in area.

Bastano, però, pochi secondi nella ripresa per far crollare la squadra di Antonio Conte. Un lancio dalle retrovie di Hernani coglie impreparato un difensore esperto come de Vrij, sbuca Gervinho che di piatto batte Handanovic. Per i nerazzurri è uno schiaffo in pieno volto. Non fanno in tempo a riprendersi che Gervinho si ripete su assist di Inglese. L'errore, grave, è ancora di de Vrij che si fa sorprendere all'ivoriano.

A SEGNO BROZOVIC

Poi accorcia Brozovic e pareggia Perisic all'ultimo respiro. Non solo il rigore non concesso. Anche gli impegni delle Nazionali è un tema delicato, affrontato sempre da Marotta, ma prima dell'inizio della partita: «Abbiamo detto che l'anno scorso si è chiusa una stagione anomala, questa è ancora più anomala. Bisogna limitare le partite delle nazionali. Affronteremo questa situazione con rigidità perché dobbiamo rispondere ai nostri impegni e mi sembra che le federazioni debbano fare lo stesso. È un malumore che serpeggia fra tutti i dirigenti».

Staremo a vedere quello che accadrà. Intanto, anche Skriniar è guarito dal coronavirus.

Salvatore Riggio

