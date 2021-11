Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MILANO Il Milan cancella lo zero dalla sua classifica Champions, trova il pari in rimonta con il Porto ma è un risultato che serve più alla squadra di Conceicao piuttosto che a quella di Pioli. Il Milan esce dal campo non soddisfatto. Serviva una vittoria per poter risollevare le sorti europee ma in Champions non si può buttare via un intero tempo come accaduto con il Porto. Il Milan sbaglia l'approccio alla partita e per i primi 45 minuti...