MILAN, UN POSTO IN EUROPA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Il Milan resta aggrappato alla zona Champions League, in un testa a testa con l'Atalanta che si deciderà solo negli ultimi 90' della stagione. Intanto, la penultima partita dei rossoneri è stata l'emblema dell'intero campionato: nel 2-0 contro il Frosinone già abbondantemente retrocesso, Gattuso ha visto i suoi giocare a tratti in modo imbarazzante e reagire sull'orlo del baratro, dopo il rigore parato da Donnarumma a Ciano all'inizio della ripresa, causato dal fallo di Abate, in lacrime prima e dopo la sua ultima a San Siro con la...