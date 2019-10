MILAN, UN DECLINO CONTINUO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIOMILANO C'è chi fa risalire l'inizio della fine al gennaio 2012. Quando il mancato arrivo di Tevez per tenere Pato aveva spalancato le porte al primo degli otto scudetti di fila della Juventus. Al di là del gol non dato a Muntari (25 febbraio 2012), che resta sì un episodio grave ma come tante altre sviste arbitrali nella storia del nostro calcio. Nell'estate 2012 c'erano stati gli addii di Thiago Silva e Ibrahimovic, ceduti entrambi al Psg, e da quel momento il Milan non è mai più stato lo stesso. Un mercato sempre meno faraonico, i...