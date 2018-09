Milan, troppi black out e pochi nuovi in campo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPIONATO(c. rep.) Hanno gli stessi punti in classifica e viaggiano molto al di sotto delle attese. Roma e Milan sono le due grandi malate del calcio italiano, pur con diverse sfumature. Più grave la crisi dei giallorossi, che hanno giocato una gara in più rispetto ai rivali e hanno raccolto appena un punto nelle ultime 4 sfide tra campionato e Champions. Dopo il ko in casa del Bologna, Di Francesco ha imposto il ritiro punitivo a Trigoria e domenica era stato duro con la squadra («Abbiamo fatto una figuraccia, ora zitti tutti e...