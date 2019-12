MILAN, SUGGESTIONE ARNAULT RE DEL LUSSO PER RIPARTIRE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CRISI ROSSONERAIl popolo milanista - stimato in 82 milioni di supporter in tutto il mondo - ha bisogno di nuovi stimoli in una stagione che pare già segnata: dopo 14 giornate 20 punti meno dei cugini nerazzurri, -19 dalla Juve e -11 dal tandem RomaCagliari anche se mancano 25 partite, lasciano poco spazio a idee di epiche rimonte considerate le 10 squadre ora davanti in classifica.Ecco che i rumors su casa Milan non si limitano al rientrante Ibra, peraltro un po' stagionato e nel mirino pure di Mou in Premier, ma ipotizzano l'interesse del re...