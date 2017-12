MILAN, STORICA BEFFA AL 95'

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una giornata così i tifosi del Benevento non se la dimenticheranno mai più. Perché non è da tutti ottenere il primo punto della storia in serie A a tempo scaduto grazie a un gol su azione del proprio portiere, il terzo a riuscirci nel massimo campionato italiano dopo Rampulla (a segno contro l'Atalanta nel 1992) e Taibi (fatale nel 2001 all'Udinese). L'eroe del Vigorito è Alberto Brignoli, estremo difensore in prestito dalla Juventus, autore al 95' del 2-2 definitivo contro il Milan che regala ai sanniti il primo risultato positivo dopo...