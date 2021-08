Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MERCATOOltre all'Inter che dopo Dzeko si appresta a ingaggiare l'olandese Dunfries per sostituire Hakimi, molto attivo anche il Milan, che sta stringendo i tempi con la Roma per Florenzi, anche se va risolta la questione dell'obbligo, come vorrebbero i giallorossi, o del diritto, come invece chiedono i rossoneri, di riscatto. Maldini sta anche lavorando sul fronte del trequartista e, dopo aver rifiutato James Rodriguez, che era stato offerto,...