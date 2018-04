MILAN SGONFIO LO SALVA SOLO KALINIC

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MILANO Altro che Champions League! Dopo la sconfitta di Torino contro la Juventus e il pareggio sofferto nel derby recuperato, ieri sera il Milan ha evitato in extremis il ko in casa davanti al Sassuolo e l'1-1 finale compromette probabilmente in modo definitivo le sue speranze di entrare in Europa dalla porta principale.A frenare i rossoneri sono state le parate di Consigli nel 1° tempo e la prodezza di Politano a un quarto d'ora dal termine che stava per regalare 3 punti d'oro alla squadra di Iachini, nella giornata in cui hanno mosso la...