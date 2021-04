Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE ANon porta bene alla Juve l'annuncio della Superlega: arriva dopo il ko di Bergamo che mette a rischio il quarto posto, quindi la possibile esclusione dalla Champions per meriti sportivi che il nuovo club di super ricchi vorrebbe cancellare. In attesa di battaglie legali, squalifiche ed eventuali compromessi le tre italiane secessioniste si consolano con un turno infrasettimanale che in parte le favorisce: domani l'Inter stringe i tempi...