Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA VIGILIAMILANO Non c'è pace per il Milan. Resta Ibrahimovic la speranza alla quale si può aggrappare Stefano Pioli nella gara di stasera con il Verona. Soltanto questa mattina il tecnico rossonero saprà se potrà convocarlo e portarlo così in panchina, in un momento difficile e d'emergenza come questo. Lo svedese è fermo dal 12 settembre, dal gol di San Siro contro la Lazio. Un'infiammazione al tendine di Achille lo ha costretto ai box...