GLI ANTICIPI

Riparte da Lecce la tormentata rincorsa del Milan per un posto in Europa League (1-4), mentre la Fiorentina (in 10 per il doppio giallo a Caceres) pareggia 1-1 contro il Brescia. Anche senza Ibrahimovic, la squadra di Stefano Pioli vince grazie ai gol di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Rafael Leao. Quella dei rossoneri è una prestazione ben diversa rispetto a quella di Coppa Italia nella semifinale di ritorno contro la Juventus. I rientri di Theo Hernandez e Castillejo ridanno smalto alle manovre offensive del Milan, che nel primo tempo gioca un ottimo calcio e nella ripresa risponde subito al pareggio dei pugliesi firmato su rigore da Mancosu. Il lavoro di Pioli sta dando i suoi frutti, ma con molta probabilità al tecnico non basterà per la riconferma. Questo perché nonostante le smentite del club di via Aldo Rossi, l'ad Ivan Gazidis continua a dialogare con Ralf Rangnick, a parlare con lui di progetti futuri per far tornare in alto il Milan. Ed è un peccato perché l'allenatore rossonero meriterebbe di proseguire il suo lavoro. Il calcio, però, è anche questo e allora a Pioli non resta che lavorare sulla mentalità di una squadra, che è ancora troppo altalenante ma che in questa ripartenza, giocando così, può togliersi delle soddisfazioni.

CONFERME ROSSONERE

Le corse di Theo Hernandez, la fantasia di Castillejo e il sacrificio di Rebic sono i tre elementi fondamentali della vittoria milanista contro il Lecce. Ma se loro erano già una certezza prima che l'emergenza Coronavirus fermasse tutto, Rafael Leao è invece il giocatore che può dare qualcosa in più questo Milan. Il portoghese è stato criticato per la pessima prestazione con la Juventus, ma con il Lecce segna la quarta rete dando la risposta che tutti si attendevano. La sua esultanza, a mimare un «parlate troppo» la dice tutta sul suo stato d'animo. Però, in questi mesi alcuni demeriti sono stati anche suoi perché a un talento come lui è mancata la continuità. Forse patisce la presenza di Ibrahimovic, che nel frattempo sta cercando di recuperare per la gara contro la Roma di fine giugno. Quando tornerà lo svedese, non sarà facile appunto per Rafael Leao ritagliarsi uno spazio. Per lui saranno settimane cruciali. Chi, invece, sta vivendo le ultime settimane in rossonero è Bonaventura. Il suo gol arriva un minuto dopo il pareggio di Mancosu, nel momento più importante del match. Infine, un'altra nota lieta è Calhanoglu, autore di due assist. Con queste certezze Pioli può inseguire l'Europa con più fiducia.

PARI A FIRENZE

Nella Fiorentina non basta il ritorno di Ribery. I viola pareggiano in casa contro il Brescia, che passa in vantaggio con un rigore di Donnarumma. Pezzella segna il pari di testa in tuffo, ma alla Fiorentina è mancato il guizzo vincente. Per le Rondinelle non sarà facile salvarsi, ma la squadra di Diego Lopez gioca senza lasciare nulla al caso, con coraggio. La diatriba con Balotelli, al momento, sembra un ricordo (ma non tanto lontano). Il Brescia pensa al campo e può essere soddisfatto per il pari di Firenze. Chiesa, ammonito, era diffidato: salta la Lazio.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA