Milan, San Siro caldo già a quota 50.000

Per l'ultima partita in casa del Milan domenica prossima alle 18 contro il già retrocesso Frosinone San Siro non farà mancare il suo sostegno per spingere il Diavolo verso la Champions League: già venduti infatti 50 mila biglietti - abbonati compresi - e manca ancora una settimana. Per domenica insomma si annuncia un Meazza spettacolare. Più che mai dopo la vittoria di sabato contro la Fiorentina, Rino Gattuso continua a credere nella possibilità di agguantare il quarto posto, anche se ormai non dipende più solo dai risultati dei...