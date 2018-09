Milan ritorno in Europa. Gattuso: Reina leader nato, Gigio impari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUEParte l'Europa league, che il Milan ha rischiato di saltare, inizialmente era stato escluso dalla Uefa, per i dubbi sulla proprietà cinese, e solo il passaggio al fondo Elliott è stato riqualificato. C'è anche la Lazio, che la scorsa stagione gettò via la qualificazione alle semifinali, a Salisburgo, e manca l'Atalanta, eliminata ai rigori a Copenaghen, nell'ultima fase preliminare.Il Milan inizia dal Lussemburgo, contro lo sconosciuto Dudelange, per la prima volta ai gironi di una competizione Uefa. Il confronto è impari,...