ROMA Non c'è proprio niente da fare contro le big: la Roma si arrende anche al Milan (1-2). In questa annata raccolti solo 3 punti su 24 disponibili negli partite contro le migliori. E con Fonseca, in 21 scontri diretti con le grandi, appena 3 successi. E nella scorsa stagione. Il ko dell'Olimpico, il 1° in casa del torneo, pesa soprattutto in classifica: i giallorossi si ritrovano al 5° posto. Dietro alla Juve e, dopo il weekend, anche all'Atalanta: -2. Fuori dalla zona Champions. E il Napoli, -1 come la Lazio, deve anche recuperare la gara contro i campioni d'Italia. I rossoneri, invece, replicano all'Inter e dopo 2 sconfitte di fila restano in scia della squadra di Conte: -4.

CANTO LIBERO

Ibrahimovic ha fretta di raggiungere Sanremo. Uscirà dopo meno un'ora per un fastidio muscolare. Ma, in meno di 5 minuti, spaventa la Roma con 3 chance. Sul tiro iniziale, la deviazione in angolo di Pau Lopez, sul successivo salva Fazio davanti alla linea (poi segna Tomori, ma in fuorigioco) e sull'ultimo, dopo il regalo del portiere giallorosso, esagera a usare il tacco e appoggia fuori. Al 9', fa anche centro: gol annullato perchè è davanti a tutti sul tocco di Rebic che avrebbe dovuto tirare. Fonseca si è salvato dall'aggressione del totem rossonero che sembra accanirsi contro quella che è già la sua vittima preferita in serie A: 10 reti. E che, soprattutto dietro, si presenta con assenze pesanti: indisponibili i centrali Smalling e Ibanez e i laterali Santon e Calafiori, panchina per Kumbulla. Non c'entra però solo la difesa che non subiva tra l'altro gol da 2 partite, mai successo prima con il portoghese in panchina. A frantumarsi, contro il 4-2-3-1 del Milan, è la mediana. Villar è sorpreso dal pressing di Calhanoglu e addirittura Veretout soffre la marcatura di Tonali. Anche Pellegrini fatica: lo segue Kessie e non deve essere piacevole.

CORREZIONE NECESSARIA

Il 3-4-2-1 proprio non tiene: Fonseca è costretto a intervenire, abbassando Pellegrini a centrocampo e anche gli esterni Karsdorp e Spinazzola che si allineano a Fazio, Crsitante e Mancini. Con il 3-5-2, anche se il Milan non si placa, la situazione almeno migliora. I rossoneri fino all'intervallo faranno 14 tiri, inquadrando 10 volte la porta: a Ibra si aggiungono Rebic che ci prova con 2 iniziative pericolose, Kjaer che di testa colpisce la traversa e Saelemakers. Ma anche la Roma crea le sue occasioni con Veretout, su assist del volenteroso Mayoral, e Pallegrini, murato prima da Tomori e subito dopo da Tonali in scivolata. Annullato un gol anche a Mikhitaryan per la spinta di Mancini a Hernandez. Su lancio di Karsdorp, la chance migliore capita all'armeno: cucchiaino a lato sull'uscita di Donnarumma. Subito dopo Guida concede il 15° rigore in questo torneo al Milan (20° contando le coppe). È il Var Irrati, però, a correggere l'arbitro che ha visto inizialmente Fazio colpire la palla. Invece è evidente il pestone a Calabria. Giusto, dunque, l'intervento di Irrati per il chiaro errore di Guida.

REAZIONE MINIMA

Ad inizio ripresa c'è Diaz al posto di Calhanoglu che si fa male. Hernandez si pappa il raddoppio in contropiede e Veretout pareggia, su appoggio di Spinazzola. Se Fonseca ha mezza difesa, Pioli resta senza attacco. Si arrende anche Ibrahimovic che ha cominciato a zoppicare nel 1° tempo: risentimento all'inguine sinistro. Rebic fa in tempo a riportare avanti i compagni, sinistro in diagonale. Colpevole Pau Lopez che consegna il pallone a Calabria: ripartenza veloce, con Saelemakers che libera Rebic. Il gol e presto pure il cambio: ecco Krunic, con Diaz centravanti. Entra Peres per Fazio che sbanda, arretra Karsdorp. Si sente l'assenza di Dzeko: mancano la classe e la fisicità. Mikhitaryan conclude il match da falso nove, con Pedro ed El Shaarawy alle spalle.

Ugo Trani

