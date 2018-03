Milan, rinnovo per Gattuso Sì all'aumento di capitale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROMILANO È una settimana cruciale per il futuro del Milan, fra le ambizioni di tornare in Champions League, i destini societari, e il contratto di Rino Gattuso. L'ultimo nodo dovrebbe sciogliersi a breve, a sentire il ds Massimiliano Mirabelli. «Oggi non c'è nessun tipo di problema, ci stiamo preparando per il regalo di Pasqua, lo mettiamo nell'uovo. Aprendo il nostro uovo troveremo sicuramente il rinnovo di Gattuso», ha spiegato il ds Massimiliano Mirabelli, che a novembre aveva convinto l'ad Marco Fassone a promuovere l'ex mediano...