MILANPROBLEMI DI CUORESTOP PER STRINICAllarme cardiaco per Ivan Strinic. Il terzino croato del Milan dovrà sospendere temporaneamente l'attività agonistica a causa di una «iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco meritevole di ulteriori approfondimenti da eseguire dopo un periodo di riposo» come ha comunicato dal Milan in una nota. Il problema cardiaco è stato riscontrato durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti. Strinic dovrà così fermarsi fino al completamento degli esami...