Milan, primo colpo: Krunic Sarri, il Chelsea ora rilancia

MERCATOL'Inter è una delle società più attive sul mercato. Dopo l'ingaggio di Antonio Conte per la panchina, adesso l'obiettivo è di rinforzare l'organico con almeno tre innesti in grado di elevare il tasso tecnico complessivo. Dzeko e Dybala a parte, uno degli obiettivi resta Romelu Lukaku, 26 anni, attaccante del Manchester United che sta inviando messaggi di ammirazione a Conte e al calcio italiano. L'Inter, intanto, è pronta a riscattare Politano dal Sassuolo per 27 milioni.Pep Guardiola ribadisce che resterà al Manchester City, a...