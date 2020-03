IL CASO

MILANO Quiete apparente, poi sarà tempesta. L'addio di Boban è imminente e non ci saranno sorprese: la bozza del comunicato rimpalla tra Milano e Londra per le ultime modifiche lessicali in attesa del definitivo nullaosta. La necessità per il Milan resta non essere attaccabili in vista di un possibile contenzioso legale.

L'ufficialità è attesa a ore. Questa bufera, per altro, serra ulteriormente i ranghi tra la proprietà e Gadizis, uomo sempre più al potere. Via le bandiere, dentro i manager e più spazio ad Almstadt e Moncada: non avranno il Dna del Milan ma sanno fare squadra e di conto. La linea giovane sarà il marchio di fabbrica, con Rangnick candidato forte per assumere il ruolo di responsabile dell'area sportiva. Per il tedesco parlano le stelle scoperte e lanciate nel firmamento: Manè, Firmino, Werner e, per ultimo, Haaland.

ALLENAMENTO CANCELLATO

A Milanello non c'è un'anima: Pioli ha cancellato l'allenamento, concedendo un giorno di totale riposo alla squadra dopo il rinvio della gara contro la Juventus in Coppa Italia. Si riprende oggi, con la testa al Genoa. A Casa Milan la maggior parte dei dipendenti lavora in smart working, store e museo restano chiusi, ma i dirigenti sono nei loro uffici: pochi passi li separano ma la distanza è enorme. Maldini è combattuto tra la lealtà all'amico Boban e quella al Milan.

Potrebbe lasciare ma i tempi per questa decisione restano incerti. I telefoni squillano a vuoto: la tensione e il nervosismo sono palpabili. La sola dichiarazione ufficiale di Maldini è su Massimiliano Mirabelli: «A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, ma, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica».

L'ex ds rossonero aveva sparato a zero sul profilo dirigenziale di Maldini, accusato di inesperienza: «È come un medico che non ha fatto la scuola elementare».

SCELTE PESANTI

Beghe da cortile a parte, il Milan dovrà fare scelte pesanti. I temi più spinosi riguardano Ibrahimovic e Donnarumma. Entrambi assistiti da Raiola, da sempre scettico sulle modalità con cui il fondo Elliott gestisce il rilancio del Milan.

Ibrahimovic vorrebbe parlare con il nuovo vertice prima di prendere una decisione definitiva. Donnarumma invece avrebbe piacere di restare al Milan e giungere ad un accordo per il rinnovo di quel contratto in scadenza nel 2021, argomento mai trattato in questi mesi nemmeno dalla dirigenza in uscita: suonano però le sirene di Real Madrid, Paris Saint Germain e Juventus e i 6 milioni netti di ingaggio potrebbero essere un ostacolo per un club che chiuderà in forte rosso anche il prossimo bilancio.

