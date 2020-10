In Europa League sorride la Roma nel girone (A) di Young Boys, Cluj e Cska Sofia; un po' meno il Napoli, che nel gruppo F pesca Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka; non sarà una passeggiata il ritorno in Europa del Milan con Celtic, Lilla e Sparta Praga. Il sorteggio di Nyon - prima giornata il 22 ottobre - affidato alla mano di Ciro Ferrara, così ha deciso per le italiane. L'inserimento in terza fascia ha messo sulla strada del Milan (girone H) due squadre toste su tre: Celtic e, soprattutto Lilla. I francesi sono secondi nella Ligue1. Per difficoltà economiche nel mercato estivo hanno dovuto cedere alcuni big (Osimhen al Napoli e Gabriel all'Arsenal) ma l'organizzazione di gioco del tecnico Christophe Galtier ha dimostrato di non soffrirne. Occhio a Jonathan Ikoné, esterno offensivo capace di spaccare le difese con la sua velocità. Il Celtic ha meno spessore tecnico ma, come tutte le squadre scozzesi, è sempre una bega. Proveniente dai preliminari di Champions, è allenato da Neil Lennon. In campionato è secondo, ad un punto dai Rangers. La stella è Odsonne Edouard, 22 anni, attaccante originario della Guyana francese. Più malleabile lo Sparta Praga di Václav Kotal, attualmente in testa al campionato slovacco.

