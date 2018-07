MILAN, ORA SPUNTA CONTE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOMILANO A volte ritornano. Zinedine Zidane e Antonio Conte hanno giocato insieme e vinto tanto a Torino per poi raccogliere gloria altrove (il primo più del secondo) e andarsene in modi diametralmente opposti. Ora i loro nomi tornano d'attualità per Juventus e Milan, con ruoli e prospettive differenti. Tra Zizou e la Signora è rimasto un legame forte e non è casuale che dopo le sue inattese dimissioni dal Real Madrid (e il tentativo mai smentito di Florentino Perez di ingaggiare Allegri al suo posto) si fosse parlato di lui per la...