MILAN OCCASIONE SPRECATA

MILANO Il Milan spreca una bella occasione. Pareggia contro il Torino, che in trasferta non perde da 10 partite, e non approfitta del pareggio della Lazio e della sconfitta dell'Inter. I biancocelesti restano a una lunghezza dai rossoneri, l'Inter è a + 3, e Simone Inzaghi e Luciano Spalletti possono ringraziare la squadra di Walter Mazzarri (espulso nel finale). La nota positiva resta quella di aver rosicchiato un punto all'Inter, sempre terza, ma a +3. Rispetto alle ultime prestazioni, il Milan commette tanti errori in fase offensiva. La...