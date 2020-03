SOCIETÀ SPACCATA

MILANO Il marasma societario non deve distrarre il Milan. Il compito primario di Stefano Pioli diventa quindi isolare la squadra dalle voci e focalizzare l'attenzione solo al Genoa. Non è una situazione comoda, inutile nasconderlo.

L'addio di Boban è già scritto sulla pietra - i legali tra le parti sono al lavoro per chiudere il rapporto - e il rischio di un nuovo azzeramento dell'area sportiva è concreto: Maldini potrebbe lasciare di sua spontanea volontà e - anche se così non fosse - il depotenziamento dei suoi poteri sarebbe scontato, Massara è con un piede sull'uscio. Il dialogo tra Gazidis e gli altri dirigenti è inesistente e non è un caso che la visita di ieri a Milanello da parte dell'amministratore delegatoa sia concisa con l'assenza dal centro sportivo dei tre, a cui nessuno, per altro, ha provveduto a fornire i dati del budget per la prossima stagione. L'ennesimo ed evidente segnale di rottura, di come il mercato non sarà nelle loro mani. Gazidis non ha incontrato la squadra - che aveva terminato l'allenamento e stava uscendo alla spicciolata dopo pranzo - ma si è intrattenuto per circa 40' con Pioli, nella speranza di trasmettere un segnale di compattezza. Il caos societario è stato un tema: Gazidis - evidenziando la situazione «anomala» per le disposizioni anti-coronavirus - ha ribadito l'apprezzamento per il lavoro del tecnico ma senza spostare troppo in là la linea dell'orizzonte.

FUTURO DELINEATO

Il futuro, infatti, appare ben delineato: Rangnick è il prescelto a cui affidare un progetto ancora più giovane. Pioli ha invece confermato «il clima sereno» nello spogliatoio e ha sottolineato la bontà degli allenamenti, per concentrazione e intensità. Il tecnico non vuole però lasciare niente al caso per cercare di ottenere una difficile conferma. Questa mattina la rifinitura sarà a San Siro e avrà un valore strategico, prendere un primo impatto con lo stadio vuoto. Non ci sarà conferenza stampa: per lui sarà un sollievo poter evitare le domande sul caos societario. Le sue parole verranno diffuse da Milan Tv. Contro il Genoa, intanto, è vietato sbagliare: c'è un lungo sprint per arrivare in Europa. Defezione per Donnarumma, il problema alla caviglia non è risolto ma tornerà con il Lecce. La porta sarà difesa da Begovic, alla prima da titolare. Intanto, con un contratto in scadenza nel 2021, Donnarumma dichiara i suoi obiettivi: «Voglio essere il più forte al mondo e fare un grande Europeo».

