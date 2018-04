Milan-Napoli, incrocio pericoloso per la classifica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDA DEL MEAZZAMILANO Incroci pericolosi. Oggi San Siro è un crocevia sulla strada per lo scudetto e la qualificazione alla prossima Champions. Vietato sbagliare per Milan e Napoli, pena il fallimento dei rispettivi obiettivi. Entrambe le contendenti non stanno vivendo il loro miglior momento: 2 punti nelle ultime 3 partite per i rossoneri, mentre la squadra di Sarri ha rimontato il Chievo all'ultimo respiro dopo aver lasciato 2 punti sul terreno del Sassuolo. Gattuso ammette le difficoltà incontrate di recente dalla sua formazione ma...