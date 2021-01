LA CAPOLISTA

MILANO Con il morale diviso tra la soddisfazione di essere comunque primi in classifica e campioni d'inverno e il rammarico della pesante sconfitta contro l'Atalanta, il Milan torna subito ad allenarsi con la mente rivolta al derby di Coppa Italia di domani. Il secondo ko nelle ultime tre partite di campionato deve far riflettere la squadra rossonera. L'obiettivo è rialzarsi subito come accaduto dopo la sconfitta contro la Juventus, quando l'occasione di tornare in campo dopo soli tre giorni, ha permesso al Milan di voltare subito pagina. I rossoneri possono già concentrarsi sulla preparazione di una nuova sfida, la più attesa della stagione, una chance di riscatto immediata per non elucubrare troppo sul ko.

ANTICHE RIVALITÀ

La partita contro l'Inter, forse meno sentita perché in palio c'è l'accesso alla semifinale di Coppa Italia - competizione spesso troppo sottovalutata - porta con sé antiche rivalità e tanta motivazione. Le buone notizie per il Milan riguardano soprattutto la difesa: a disposizione Romagnoli, squalificato contro l'Atalanta. Andrà così a ricomporsi - se Pioli scegliesse la formazione tipo - la coppia con Kjaer, anche perché Kalulu non al meglio della condizione. I controlli a cui si è sottoposto il francese hanno evidenziato un trauma contusivo al muscolo obliquo dell'addome. Difficile dunque averlo a disposizione per domani sera. Sarà seconda convocazione invece per Fikayo Tomori, nuovo acquisto ufficializzato venerdì.

L'ARRIVO DI TOMORI

«Quando mi hanno chiamato la prima volta sono rimasto sorpreso - racconta il difensore ex Chelsea a Milan tv - poi ho parlato con Paolo Maldini, il miglior difensore nella storia del calcio. Da lì ho capito che il Milan è dove volevo essere, anche per imparare da lui. Essere qui per me è una grande opportunità per crescere e vincere trofei. La storia del Milan è la storia di un club abituato a vincere. E sono sicuro che questa stagione, e il futuro, non sarà diverso».

Contro l'Inter non ci sarà però Donnarumma, decisivo contro l'Atalanta per scongiurare l'ennesima goleada. Il portiere rossonero sarà squalificato perché espulso per proteste dalla panchina, durante gli ottavi contro il Torino. Al suo posto è pronto Tatarusanu. Torna a disposizione, poi, Saelemaekers che dovrà farsi perdonare i due gialli rimediati contro il Cagliari.

A mancare però sarà un'alternativa degna a Calhanoglu, positivo al Covid. L'assenza del turco si è sentita parecchio contro l'Atalanta, al Milan è mancato un giocatore che facesse girare palla e impostasse l'azione offensiva. Meité nel ruolo di trequartista non ha convinto, Diaz ha fatto meglio ma non ha illuminato. È un problema che ha sottolineato anche Ibrahimovic dopo la partita parlando di alternative troppo giovani.

In carriera lo svedese contro l'Inter ha segnato nove gol in quindici presenze e c'è il record di 500 reti con tutti i club da raggiungere, lontano solo due sigilli. Ieri Ibra ha fatto parlare di sé sui social mostrando un nuovo look, completamente senza capelli, ma è solo frutto di un sapiente uso di photoshop. In alternativa a Ibra, contro l'Inter, scalpita Mandzukic che ha bisogno di ritrovare il ritmo partita. © RIPRODUZIONE RISERVATA

