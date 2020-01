Milan, Li svela i retroscena: «L'affare è stato un incubo»

LA CRISI

La crisi di risultati era già in atto, ma il crollo è iniziato da David Han Li, il braccio destro di Yonghong Li, misterioso uomo d'affari cinese che comprò il Milan da Silvio Berlusconi nell'aprile 2017. È lui che ora definisce «un incubo» l'esperienza nel club rossonero: «Abbiamo dovuto spendere in media - spiega Li a Forbes - 10 milioni di euro al mese, ma i fabbisogni di capitale originari del club erano molto inferiori. Mi sono svegliato e l'incubo era reale, non era un sogno».

Li, nella propria ricostruzione, indica nei poteri forti, nei media e nel fondo Elliott - che nel luglio 2018 ha rilevato il club per il mancato pagamento dei debiti - la ragione per cui i cinesi abbiano perso il controllo del club: «Il governo cinese ha vietato di portare capitali all'estero.

I pesanti attacchi contro di noi da parte dei media non hanno aiutato: un articolo sul New York Times è stato dannoso e i media italiani hanno ripreso ad attaccare proprio la mattina esatta in cui abbiamo iniziato il processo di rifinanziamento del debito a Londra. Ho chiesto ad uno dei manager di Elliott direttamente se fossero stati responsabili della messa in atto di quegli attacchi mediatici e se avessero voluto il club da soli. Ovviamente, ha negato. Avevamo sentito parlare della reputazione di Elliott, ma non sai mai fino a che punto sono vere le vociquando non conosci davvero qualcuno. Ora non ci fidiamo di nessuno».

IL MERCATO

Intanto sul mercato il Milan le sta provando tutte per sfoltire la rosa: la cessione di Piatek in Premier pare vicinissima, ma il vero problema dei rossoneri è proprio l'attacco. Hanno segnato solo 16 gol in 18 partite, addirittura un terzo di quelli dell'Atalanta leader di questa speciale classifica (con 48 reti) e - dato ancor più desolante - in totale meno gol del solo Ciro Immobile (Lazio, a quota 19). Ora è arrivato Ibra che pare aver scelto come spalla il giovane Leao. Quindi, oltre al polacco Piatek ormai in disgrazia, il sacrificato sarà lo spagnolo Suso. Sia che Pioli opti contro la Lazio per il 4-3-1-2 oppure che vada avanti con il solito 4-3-3. Nell'ultimo caso a destra potrebbero agire Castillejo o Calhanoglu, con il turco che si candida pure al ruolo di metà campo.

La panchina di Suso - che, così come a Pioli, piaceva molto sia a Gattuso che a Giampaolo - potrebbe comunque essere una vittoria di tutti. In fondo lo spagnolo - cui il Milan farebbe volentieri uno sconto di 10 milioni sulla clausola fissata a 40, se solo qualche club si mostrasse interessato - ha segnato l'unica rete stagionale (alla Spal, su punizione) proprio nella sola occasione in cui non è sceso in campo fra i titolari. L'unica altra gara saltata, ma perchè infortunato, era stata quella pareggiata 1-1 contro il Napoli.

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA