MILAN-LAZIO, SVOLTA FINALE

COPPA ITALIAROMA Tutto in una notte. Sul panno verde di San Siro Inzaghi e la sua la Lazio devono andare all-in per non alzarsi dal tavolo con tanti rimpianti. C'è una finale di Coppa Italia e magari anche l'ingresso di riserva in Europa League. Si gioca a carte scoperte perché a questo punto della stagione è impossibile barare. Nessun asso nella manica, il tecnico biancoceleste e quello del Milan sanno bene quali carte ha in mano l'altro. Si giocano tanto entrambi. Conterà solo la strategia e il modo in cui ci si approccerà ad una...