MILAN, LA LUNGA NOTTE

GLI ANTICIPIVietato sbagliare. La dirigenza del Milan non vuole sentire parlare di «ultima spiaggia» per Marco Giampaolo e il tecnico - a precisa domanda - si nasconde dietro una risposta filosofica-marxista: «Non bisogna ragionare con l'io, ma con il noi. Oggi è importante per il Milan». La sua posizione, però, resta in precario equilibrio e dall'anticipo di bassa classifica contro il Genoa (ore 20.45), avversario contro cui non ha mai perso in sei derby della Lanterna («ma è stata solo fortuna»), dipenderà molto del suo destino,...