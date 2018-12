MILAN, L'UEFA NON FA LO SCONTO: 12 MILIONI DI MULTA, ROSA CORTA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL VERDETTOMILANO Il naufragio di Atene contro l'Olympiacos è da dimenticare in fretta, perché per il Milan ora diventa vitale il quarto posto e il ritorno in Champions. È arrivata ieri, infatti, la decisione della Camera giudicante dell'Uefa: 12 milioni di euro di multa (sarà trattenuta sui premi dell'Europa League in corso), limiti alla rosa nelle coppe europee 2019-20 e 2020-21 (in lista non si potranno inserire più di 21 giocatori) e la necessità di raggiungere il pareggio del bilancio entro il 30 giugno 2021. In caso contrario, il...