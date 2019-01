MILAN, L'ORA DI PIATEK

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDA DEL MEAZZADa Robocop a Jon Dahl Tomasson: all'apparenza, agli occhi di Rino Gattuso Krzysztof Piatek ha vissuto una derubricazione. Ma al tempo stesso il personaggio interpretato da Peter Weller non ha vinto una Champions League come il danese, che contribuì al trionfo del Milan di Carlo Ancelotti e dello stesso Gattuso rubando un gol decisivo contro l'Ajax a Pippo Inzaghi. Parte da qui Piatek, il rossonero più atteso con il probabile debutto da titolare nel secondo round di Milan-Napoli, dopo il prologo con lo 0-0 in campionato: in...