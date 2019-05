MILAN, L'ORA DELLA VERITÀ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRASFERTAMILANO Amici mai. Stasera Gattuso ritrova Montella, il collega con il quale ha convissuto per qualche mese a Milanello prima di prendere il suo posto. La storia comincia nel luglio di 2 anni fa quando Ringhio viene assunto come allenatore della Primavera rossonera mentre l'Aeroplanino era stato confermato alla guida della prima squadra, senza troppo entusiasmo, dal duo Fassone-Mirabelli che rappresentava la nuova proprietà . Gli stessi che a fine novembre optarono per il ribaltone in panchina, con la promozione di Gattuso e...