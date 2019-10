Milan, l'esordio dell'era Pioli con il tridente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

QUI MILAN«Non ci aspettavamo questo rosso di bilancio. A metà giugno, per bocca dell'ad Scaroni, si parlava di un passivo di 90 milioni di euro. È ovvio che siamo preoccupati» attacca Giuseppe La Scala, vice presidente e voce storica dei piccoli azionisti del Milan, soffermandosi sulla situazione finanziaria del club dopo il bilancio 2018/2019, che ha evidenziato il deficit peggiore di sempre (145,9 milioni). «La nostra preoccupazione non è tanto per la solidità della società perché Elliott garantisce che continuerà a ripianare le...