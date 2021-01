IL BIG MATCH

MILANO Sarà Donnarumma contro Cristiano Ronaldo in questo Milan-Juventus all'ombra del Covid con due casi accertati nella rosa di Andrea Pirlo (Alex Sandro e Cuadrado).

Il portiere rossonero è da sempre un obiettivo dei bianconeri, tenendo presente anche che il suo contratto scade il 30 giugno e, volendo, potrebbe già adesso accordarsi con un altro club e dire addio in estate a parametro zero. In via Aldo Rossi, però, puntano tutto sulla sua fede rossonera e sulla voglia di restare al Milan. Nei prossimi giorni Paolo Maldini e Frederic Massara incontreranno ancora il suo agente, Mino Raiola.

In questa squadra Donnarumma è un giocatore fondamentale. Alla sua sesta stagione in rossonero ha già collezionato 224 presenze: Ha soltanto 21 anni, ma sembra già un veterano. Non ci saranno, però, Ibrahimovic e Bennacer per infortunio e Tonali per squalifica, ma rientra Theo Hernandez, altra pedina fondamentale nello scacchiere milanista.

«Ho rimproverato Zlatan per quel video perché poi mi avete tempestato di messaggi per sapere se recuperava. Sta meglio, sta lavorando bene, ma non ci sarà», ha rivelato Pioli in conferenza, riferendosi al post pubblicato dallo svedese sul proprio profilo Instagram. Un conto alla rovescia per il rientro, dopo l'infortunio al polpaccio sinistro il 18 dicembre. L'attaccante punta a rientrare nella gara di sabato 9 gennaio contro il Torino.

ANSIA

C'è una doppia cima da scalare per i bianconeri a San Siro: il Milan primo in classifica e il Covid, che ha stravolto i piani di Pirlo e rischia di influenzare anche le ultime 12 ore prima del fischio d'inizio. Dopo lo stop di Alex Sandro e Cuadrado (in isolamento) ieri sera nuovo giro di tamponi per tutti, gli esiti di questa mattina condizioneranno la partenza del gruppo squadra per Milano. Tra timori di nuove positività, assenze pesanti (anche Morata out per un problema muscolare alla coscia) e i 10 punti da recuperare in classifica, nella serata da dentro o fuori (lo scudetto) la Juve si affida al suo uomo del destino.

«Quando hai un campione come Ronaldo è naturale che sia decisivo e dia dipendenza spiega Pirlo -. Vogliamo sfruttarlo per le sue caratteristiche, portandolo a essere decisivo negli ultimi metri e facendolo stancare un po' meno nella fase di riconquista».

Il portoghese ha segnato quasi la metà dei gol in campionato della sua squadra (capocannoniere della A con 14 reti, il 48% di quelli juventini), dimostrandosi decisamente più indispensabile di Ibra nei meccanismi ancora poco fluidi di una Juve in piena emergenza offensiva.

Fuori Morata, l'unica spalla per il portoghese è Dybala, non al top anche causa febbre accusata lunedì, e ancora a secco a San Siro.

Se non ci sono alternative in attacco, il rientro di Rabiot a centrocampo permette a Pirlo la possibilità di scelta: Ramsey e McKennie sono in ballottaggio per una maglia a sinistra, con Chiesa a destra, Bentancur e Rabiot (favorito su Arthur) in mezzo.

Più problematica la situazione in difesa, con gli esterni da reinventare: Pirlo sembra intenzionato a rilanciare Demiral a destra con Danilo a sinistro (l'alternativa è Frabotta), con Bonucci e de Ligt coppia centrale davanti a Szczesny.

Alberto Mauro

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA