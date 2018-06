MILAN, INTERVIENE ELLIOTT

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTURO DEL CLUBNon sono ore tranquille per il Milan. Entro ieri bisognava versare l'ultima rata da 32 milioni per l'aumento di capitale deliberato dal cda di venerdì scorso ma Li Yonghong non ha rispettato la scadenza: la somma sarà versata da Elliott, primo passo verso l'uscita di scena dell'attuale presidente che col fondo statunitense ha già un pesante debito, contratto al momento dell'acquisizione del club rossonero dal gruppo Fininvest: 303 milioni da restituire entro ottobre a un tasso d'interesse dell'11%. Per l'enigmatico uomo...