CAMPIONATO

MILANO La Serie A si affaccia sul 2021 con Milan e Inter in vetta, dopo un 2020 da montagne russe per le due milanesi. Un anno fa, di questi tempi, i rossoneri cercavano di raccogliere i cocci dopo il 5-0 incassato dall'Atalanta; i nerazzurri guardavano tutti dall'alto in basso aspettando l'arrivo di Eriksen per il salto di qualità. Oggi davanti a tutti c'è la squadra di Pioli, Conte la tallona mentre cerca di liberarsi dello stesso Eriksen. Ma entrambe, dopo 10 anni, hanno lo stesso sogno: interrompere il dominio Juventus.

Milano capitale d'Europa, verrebbe da dire, considerando che nessuna città con due squadre ha conquistato più punti nella stagione in corso: Inter e Milan (67) hanno fatto più punti di Atletico e Real Madrid (64), Liverpool ed Everton (60) ma anche di Manchester City e United (52). Merito di due strisce importanti: i rossoneri, che non passavano il Natale in vetta dal 2011, non perdono da 26 partite e sono l'unica squadra ancora imbattuta in campionato in Europa, mentre i cugini nerazzurri vengono da un anno solare con 106 gol segnati (record come nel 1961 e nel 2007).

Domani il testa a testa riparte, con il Milan che andrà a far visita al Benevento del grande ex Pippo Inzaghi, mentre l'Inter ospiterà il Crotone. Per il titolo di campione d'inverno sarà una volata di 5 giornate, con due crash test di rilievo: entrambe sfideranno la Juventus, con Donnarumma e compagni che incroceranno anche l'Atalanta, mentre la squadra di Conte troverà la Roma. Molto passerà dalle infermerie che si vanno svuotando, visto che il Milan ritrova Kjaer e spera di riavere Ibrahimovic contro il Torino (9 gennaio), con Sanchez e Vecino che invece sono pronti a dare maggiori opzioni a Conte, oltre alle migliori condizioni di Vidal e Sensi.

TEGOLA SUL NAPOLI

È una notiziaccia quella del primo dell'anno: Viktor Osimhen è tornato dal Belgio positivo al covid19. L'attaccante nigeriano è ora nella sua casa di Posillipo, asintomatico ma in isolamento. Osimhen era rientrato ieri da Anversa dove da metà dicembre stava facendo terapie per una lussazione alla spalla. La positività di Osimhen è al centro di una polemica: l'attaccante in Belgio, infatti, il 29 dicembre ha compiuto 22 anni e ha partecipato a una festa in suo onore riportata su Instagram dal cantante Michael Golden, che si esibiva mentre tutti ballavano senza mascherina e senza distanziamento. Per la gara di domenica a Cagliari anche Mertens è indisponibile.

