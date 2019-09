MILAN-INTER, CANTIERI APERTI MA È GIÀ IL DERBY DEL RISCATTO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CAMPIONATOMILANO Un derby tra due squadre ancora in costruzione: Milan-Inter di domani sera è una sfida incerta tra due formazioni che hanno cambiato allenatore, giocatori e assetto societario. L'Inter con il carisma di Conte sta tratteggiando una nuova identità sportiva, più solida e stabile, seppur con tutte le difficoltà di un nuovo corso. Il Milan, con Giampaolo che in carriera non ha mai perso un derby, sta faticando a trovare equilibrio tra il credo tattico del suo allenatore e le caratteristiche della rosa rossonera. Di certo, i...