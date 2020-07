MILANO Alzi la mano chi avrebbe mai pensato che il Milan potesse conquistare 17 punti in sette gare, vincendo contro Roma, Lazio e Juventus. Rispondiamo noi: nessuno. Invece, i rossoneri superano ogni limite e ribaltano anche il Parma passato in vantaggio sul finire del primo tempo con Kurtic (presenza numero 250 in serie A) con i gol di Kessie, Romagnoli e Calhanoglu. Ed è proprio il centrocampista ivoriano il simbolo della rinascita del Diavolo, che aggancia il Napoli a 53 punti in classifica. Il merito è di Stefano Pioli che ha dato una nuova veste al numero 79 rossonero.

Gli ha inculcato in testa alcune nozioni tattiche e Kessie non solo è migliorato in fase difensiva, ma adesso si fa vedere anche in attacco in maniera più spensierata. Ora non ha più paura di sbagliare, è intraprendente, come si è visto sul gol del pari con il tiro da fuori.

Tra le rinascite, c'è sicuramente anche quella di Calhanoglu, che prima su punizione smarca Romagnoli per il raddoppio, poi chiude il match finalizzando un'iniziativa personale di Bonaventura con una gran botta in diuagonale sferrata dopo aver ricevuto la palla al limite dell'area.

Sì, è proprio un altro Milan. Se ne accorge anche il Parma, che prova a ritornare in partita centrando la traversa con Kulusevski e impegnando Donnarumma con Inglese, ma non basta. Il Milan resiste, dimostra di non essere mai in affanno, domina la partita, prendendola in pugno nella ripresa, e si porta a casa la quinta vittoria su sette gare (le altre due sono i pareggi con Spal e Napoli). Per la felicità di Zlatan Ibrahimovic, che festeggia la presenza numero 100 con la casacca rossonera nel migliore dei modi. Il suo sbarco a Milano, tra molte perplessità legate all'età e alla sua tenuta fisica, ha dato vitalità a una squadra che rischiava di smarrirsi ancora. Quando c'è lui in campo, con la sua classe, l'esperienza, il carisma e la capacità di leggere il gioco, la squadra gira. È un dato di fatto. E lascia piuttosto perplessi che, assieme a Pioli, sia ormai a un passo dall'addio.

«Il futuro di Zlatan dipende da lui. Intanto, godiamocelo fino alla fine della stagione», ha detto il direttore sportivo, Frederic Massara. Capitolo mercato: a giorni ci sarà l'incontro tra il club di via Aldo Rossi e Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del contratto. Riscattato intanto Kjaer dal Siviglia per 3,5 milioni di euro. Il difensore è una certezza, oltre che il primo tassello per il futuro.

