FOCUS

MILANO Niente limiti. Il Milan vede dietro l'angoloil titolo d'inverno, platonico fin che si vuole ma che quasi sempre designa il vincitore dello scudetto. Ma Stefano Pioli non fa calcoli, evita di pensare al campionato e ad un primo posto da difendere dopo aver portato a tre punti di vantaggio sull'Inter. Contro il Torino, stasera a San Siro, nella sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia, l'obiettivo del Milan è sempre lo stesso: vincere. «È una competizione importante. Sono cinque partite per arrivare in fondo - annuncia il tecnico rossonero - e dobbiamo provarci. Per questa squadra così giovane e vogliosa, più giochiamo e meglio è. Non ci spaventa scendere in campo ogni tre giorni, anzi così cresciamo di più. Speriamo di continuare su tutti i fronti e cercheremo di fare bene anche contro il Torino».

Qualche esperimento però Pioli lo metterà in atto, concedendo un po' di riposo a quei giocatori che hanno speso di più per la causa. «Non posso non tenere conto che sarà la quarta partita in nove giorni quindi andranno fatte le scelte giuste, cercando di mettere in campo i giocatori che stanno meglio, che hanno recuperato e sono più freschi. Ma saremo comunque una squadra competitiva».

La partita di questa sera sarà quella del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic per un ampio spezzone di gara. Lo svedese è entrato a cinque minuti dalla fine in campionato contro i granata e in Coppa Italia cercherà di ritrovare la condizione in vista del Cagliari, quando Leao sarà squalificato.

TAPPA IMPORTANTE

«Per lui sarà una tappa importante - spiega Pioli - la cosa principale è aver superato il guaio muscolare. Deve ritrovare ritmo e minutaggio in più, e lo troverà». Spazio anche a Musacchio, Kalulu e Dalot, mentre Tonali e Diaz «stanno meglio, ma si deciderà domani (oggi, ndr)». Conti, invece, non sarà della partita visto l'interesse di molti club, primo fra tutti la Fiorentina che lo vorrebbe a titolo definitivo. Intanto un altro difensore ha già lasciato il Milan: Leo Duarte è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto fino a giungo 2022 al Basaksehir. Poi il club rossonero dovrà ultimare anche i colpi in entrata, Simakan e Meite, e definire i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu. Il turco, sui social, ha pubblicato una foto che lo ritrae di spalle, con la maglia numero dieci, mentre alza le dita al cielo a San Siro. I tifosi sperano sia un segnale in vista del prolungamento di contratto per un giocatore che, con Ibrahimovic, è un elemento fondamentale dei successi rossoneri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA