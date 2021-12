MILAN Il Milan questa sera è a un passaggio chiave anche se non decisivo. «I campionati non si vincono a dicembre», sottolinea Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro il Napoli di stasera. «Lo dimostra la nostra passata stagione - ricorda l'allenatore - quando siamo stati a lungo in testa e poi sappiamo come è andata a finire». Ma il Milan si ritrova a ricorrere l'Inter, avanti di quattro punti, quando poco più di un mese fa poteva amministrare sette punti di vantaggio sui nerazzurri. «Quella dell'Inter non è una fuga e noi non facciamo la corsa su nessuno», assicura il tecnico alla prese con gli infortuni. Potrebbe sedersi in panchina Giroud ma di certo non ha i minuti nelle gambe per partire titolare. Sarà ancora Ibrahimovic a guidare l'attacco. Out Leao, Rebic, Calabria, Pellegri, ovviamente Kjaer, e forse anche Theo Hernandez, ennesima brutta notizia da gestire. E c'è sfidare il passato. Pioli in dieci confronti non si è mai imposto su Spalletti, che non s'arrende: «Non convocati Mario Rui, Insigne, Fabian Ruiz, Osimhen e Koulibaly, forse era meglio elencare chi c'è, perché chi viene gioca per vincere questa partita».

