MILAN, GLI SCHERZI DEL PIPITA JUVE, FIORI PER CR7 IN ARABIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SUPERCOPPADomani si assegna il primo trofeo stagionale nell'inedita cornice di Gedda, in un impianto avveniristico costruito in soli 2 anni: inaugurato nel 2014, il King Abdullah Stadium è costato 560 milioni di dollari e ha una capienza di 62mila spettatori: previsto il tutto esaurito per la finale di Supercoppa di Lega tra Juventus e Milan (calcio d'inizio alle 18:30 italiane con diretta su Rai 1) che sarà diretta da Banti. Diverso l'approccio delle finaliste all'appuntamento. Il Milan è arrivato in Arabia Saudita direttamente da Genova,...