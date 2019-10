MILAN GIÙ, FESTIVAL DI ERRORI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Finalmente l'Olimpico in festa. Anche perché è il pomeriggio perfetto per la Roma. Che ritrova Totti, tornato in tribuna dopo l'addio dello scorso giugno al club giallorosso, e soprattutto la vittoria dopo 4 pareggi consecutivi. Il successo sul Milan, 2-1, fa la differenza in classifica. La zona Champions è di nuovo vicina: -1 dal Napoli quarto. Niente di casuale, però. I 3 punti coincidono con il ritorno al gol di Dzeko che firmò gli ultimi prima di questi (il 29 settembre a Lecce) e con l'ennesima prodezza di Zaniolo. E con la...