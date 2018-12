MILAN, GATTUSO SEMPRE PIÙ SOLO

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISI Il destino di Gennaro Gattuso è legato ad un filo sottilissimo, che potrebbe spezzarsi in caso di mancata vittoria contro la Spal. In un dicembre infernale il Milan è scivolato dal 4. al 6. posto ed è stato eliminato dall'Europa League. Stride il silenzio della società sulla posizione del tecnico, sconsolato per i 3 punti raccolti nelle ultime 4 gare senza reti, con l'ultimo scialbo pareggio (0-0) allo Stirpe' di Frosinone. Ieri Leonardo e Maldini hanno osservato parte dell'allenamento a Milanello, ma Gattuso sembra sempre più un...