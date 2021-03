MILANO È la resa scudetto del Diavolo, sconfitto a San Siro da un Napoli non sempre brillante, ma molto concreto. L'Inter vola a +9 e ringrazia un suo ex giocatore, Politano. È lui a segnare a inizio ripresa il gol vittoria che rilancia la squadra di Rino Gattuso nella lotta Champions. Agganciata la Roma al quinto posto (e domenica c'è lo scontro diretto), a due punti dall'Atalanta ma con una gara in meno da recuperare, quella tanto discussa contro la Juventus. Il Milan, invece, perde l'occasione di scappare a +9 dai giallorossi, sconfitta col Parma. Ai rossoneri manca sempre l'ultimo guizzo, quello decisivo. La stanchezza si fa sentire, eccome. Tra assenze e giocatori fuori condizione, arriva un altro passo falso al Meazza e nel finale pure l'espulsione sciocca di Rebic (per proteste).

LE OCCASIONI

Stefano Pioli recupera Theo Hernandez e Calhanoglu, ma perde Kjaer e Calabria. Giocano Gabbia (è la prima volta dall'infortunio del 13 dicembre scorso contro il Parma) e Diogo Dalot. Da parte sua, Gattuso si affida ai senatori del suo Napoli. Mertens è l'unica punta e Insigne è uno dei trequartisti con Politano e Zielinski. In difesa è out Manolas: c'è Maksimovic. Il Napoli è più arrembante, ma il Milan controlla e prova a sfruttare la velocità di Rafael Leao. Per i rossoneri è vietato pensare alla gara di Europa League di giovedì contro il Manchester United (Red Devils vittoriosi 1-0 contro il West Ham in Premier). Il recupero di Theo Hernandez è importante per il Diavolo. Il francese si fa vedere subito con un passaggio filtrante per Rafael Leao e con una combinazione con Calhanoglu, che prova ad andare al tiro, ma la sua conclusione termina sul fondo.

La risposta del Napoli è una conclusione di Zielinski, ma il polacco non è preciso. È il Napoli a premere di più. La squadra di Gattuso è insidiosa a sinistra, dove Diogo Dalot fa fatica. Ed è ancora Zielinski a sfiorare il gol, ma sbaglia un rigore in movimento. La gara è troppo tattica e si va negli spogliatoi sullo 0-0.

GOL VITTORIA

Nella ripresa parte bene il Napoli. Perde palla Castillejo in avanti, gli azzurri sorprendono il Milan con Zielinski che serve Politano, in gol con un tiro di destro. Il Diavolo ne risente, barcolla, non riesce a reagire. Tanto che rischia di affondare, ma Donnarumma respinge una conclusione potente di Fabian Ruiz. Pioli corre ai ripari e fa tre cambi: fuori Krunic, Calhanoglu e Castillejo per Rebic, Brahim Diaz e Saelemaekers. Ma ai rossoneri manca la cattiveria. Prova a fare qualcosa l'esterno croato con un colpo di testa, ma respinge Ospina. Vince Gattuso che ora punta il quarto posto.

I RINNOVI

Il Milan in queste settimane dovrà affrontare il tema rinnovi. Se quello con Donnarumma, al momento, è in fase di stallo, filtra ottimismo su Calhanoglu. In via Aldo Rossi, però, si stanno già muovendo con Kessie. Il centrocampista ivoriano, in scadenza nel 2022, è uno dei giocatori più importanti nella rosa di Pioli. Come ha confermato Paolo Maldini, il direttore tecnico dei rossoneri, nel pre gara: «Così come quello di Calabria», ha dichiarato. Ancora out, invece, Ibrahimovic per infortunio: per lui il rinnovo può attendere.

Salvatore Riggio

