MILAN FERMATO DA MASIELLO

MILANOIl Milan rivede l'Europa, ma non sa ancora da quale prospettiva. L'1-1 di Bergamo ha un gusto agrodolce per la squadra di Gattuso perché se da un lato assicura la partecipazione alle coppe, dal lato assume i contorni di una beffa per il pareggio subito oltre il 90' da un'Atalanta mai doma, anche se non sempre lucida sottoporta. Risultato complessivamente giusto al termine di una gara senza esclusione di colpi, come recita il taccuino di Guida che annovera un espulso per parte e undici ammoniti.Al gol dell'ex di Kessie dopo un'ora di...