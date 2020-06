LA VIGILIA

MILANO Tanto complicato quanto stimolante. Il finale di campionato del Milan è una scalata, con 5 partite su 11 contro squadre che lo precedono in classifica, senza dimenticare quella con il Parma, a pari punti, rivale per il settimo posto che vale i preliminari di Europa League. Occasioni che Pioli vuole sfruttare per dimostrare di aver fatto crescere il gruppo, destinato a finire fra poco più di un mese nelle mani di Ralf Rangnikc.

Nell'esame odierno con la Roma, però, dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic: «Sono contento del suo rientro ma non è ancora pronto per giocare, mi auguro lo sia per la Spal», ha chiarito alla vigilia. Diversamente da quanto filtrato venerdì da Milanello, per cautela due allenamenti non sono considerati sufficienti dopo un mese di stop per l'infortunio al polpaccio, ma bisognerà attendere le convocazioni di questa mattina per avere certezze (anche sul recupero di Simon Kjaer).

Per la prima volta a San Siro da marzo, il Milan renderà omaggio alle vittime del coronavirus, e quelle di fede rossonera saranno ricordate con 18 maglie posate sui seggiolini in tribuna. Per i rossoneri un primo esame di maturità. «Non abbiamo ancora vinto una partita con una squadra che ci sta davanti: ora le incontreremo tutte tranne l'Inter, e sono occasioni importanti per dimostrare la nostra crescita e i tanti passi in avanti», è convinto l'allenatore, che prova a guardare oltre i 9 punti di distanza dalla squadra di Paulo Fonseca, quinta e virtualmente in Europa League.

È anche un derby fra club italiani con proprietà americane, ciascuna con i suoi problemi, sportivi e finanziari. Per il Milan del fondo Elliott, un'altra stagione senza coppe avrebbe effetti sul piano del prestigio e dei ricavi.

Pioli vuole piazzare lo sprint finale per lasciare il segno prima dell'ormai atteso passaggio di consegne. L'ennesimo cambio in panchina non è l'unica incognita dell'estate rossonera. Oltre che da Ibra si attende un segnale da Gianluigi Donnarumma, in scadenza fra un anno. «Vedo Gigio molto attaccato al Milan - ha detto Pioli -. Non lo vedo lontano dal Milan».

