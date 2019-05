MILAN, EPILOGO CRUDELE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

La vittoria più amara. Il Milan fa il proprio dovere a Ferrara, ma il 3-2 non basta per completare la rimonta e agganciare la Champions League, che per il sesto anno di fila sarà senza una delle Regine d'Europa: e una notte che prima sembra premiare i rossoneri che al riposo sono addirittura terzi finisce per beffarli, lasciandoli fuori dalla Champions League per un punto a 10' dalla fine, dopo che per pochi minuti l'Empoli aveva pareggiato. Un epilogo crudele per il lavoro svolto da Rino Gattuso e da una squadra giovane, talentuosa ma...